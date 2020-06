Pessoas que tenham sintomas ou se considerem suspeitas de ter covid-19 devem procurar os postos de Saúde em Vilhena.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o novo protocolo passa a valer a partir desta semana.

Baseado no guia de enfrentamento da pandemia do Ministério da Saúde, o documento foi elaborado por médicos do Hospital Regional (HRV), da Atenção Básica e profissionais da Semus. De acordo com a equipe responsável, o novo método de atendimento é dividido em quatro etapas (descritas abaixo) e atende as necessidades da crescente quantidade de casos suspeitos e confirmados no município.

NO POSTINHO

É nos postinhos de Saúde que serão feitos os atendimentos de casos suspeitos. Todos os postos se adequaram durante a semana e já nesta sexta-feira todas as unidades têm em funcionamento ala especial para atender pacientes com sintomas gripais.

Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, sendo os mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar.

De acordo com o coordenador da atenção básica, Clair Oliveira da Cunha, o atendimento começa antes mesmo de o paciente entrar na unidade: profissionais de Saúde realizam triagem e analisam os sintomas do morador. Desde o primeiro contato, a unidade oferece ao paciente produtos de higienização e prevenção como álcool em gel, água e sabão e/ou máscaras.

Caso o quadro clínico seja suspeito para o novo coronavírus, o paciente é conduzido à ala separada, em isolamento dos demais. O paciente também é orientado por um profissional de Saúde devidamente paramentado a manter o distanciamento social, a fim de evitar possível contaminação. Em seguida, o paciente preenche uma ficha de registro e é encaminhado para a consulta com o médico de plantão.

TESTAGEM

Se o paciente receber o encaminhamento para testagem, ele deve procurar o Polo de Testagem, localizado na avenida Rony de Castro, no Jardim América, próximo ao Instituto do Rim, no dia e horário agendado. Só farão testes os pacientes com este encaminhamento, emitido pelo médico do posto de Saúde. Há vários cenários possíveis a partir de então.

Caso o paciente tenha sintomas leves e faça teste rápido, ele poderá ser confirmado ou descartado no local da testagem. Ao ser descartado, o paciente é liberado imediatamente para suas atividades. Por outro lado, se receber resultado de contaminação em curso, o paciente poderá receber medicação, receita, atestado atualizado, orientações de cuidado e recomendação de isolamento domiciliar.

MONITORAMENTO REMOTO E PRESENCIAL

O acompanhamento por WhatsApp, ligação telefônica ou até mesmo consulta presencial será feito por profissionais de Saúde dos postinhos para aqueles com recomendação de isolamento domiciliar.

Até esta quinta-feira, 18, Vilhena tinha quase 180 pacientes suspeitos e mais de 130 casos ativos confirmados para covid-19.