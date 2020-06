Vilhena registrou 2 novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19 neste sábado, 20 de junho, ambos por teste rápido.

A cidade não recebeu nenhum resultado. Dessa forma, Vilhena registra até as 20h de hoje: 309 casos confirmados de vilhenenses, 3 óbitos, 4 positivados moradores de outros estados e 154 casos suspeitos.

Há atualmente no município 157 casos ativos de moradores de Vilhena e 4 de outros estados, bem como 147 já recuperados e 2 transferidos.

INTERNADOS – Estão internados 10 pacientes em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 6 na UTI com necessidade de respirador (dois do sexo feminino com 46 e 61 anos e quatro do sexo masculino com 47, 54, 74 e 78 anos) e outros quatro pacientes estão internados na Enfermaria da Central, um do sexo masculino com 49 e três do sexo feminino com 50, 56 e 60 anos. Destes internados 4 são confirmados e 6 são suspeitos. Todos os demais casos, sejam suspeitos ou confirmados, estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.

ATENDIMENTO – Pessoas que tenham sintomas ou se considerem suspeitas de ter covid-19 devem procurar os postos de Saúde em Vilhena. O novo protocolo da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) passa a valer a partir desta semana. Baseado no guia de enfrentamento da pandemia do Ministério da Saúde, o documento foi elaborado por médicos do Hospital Regional (HRV), da Atenção Básica e profissionais da Semus. De acordo com a equipe responsável, o novo método de atendimento é dividido em quatro etapas e atende as necessidades da crescente quantidade de casos suspeitos e confirmados no município. Leia todo o protocolo no link: http://www.vilhena.ro.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1411266.

DENÚNCIAS – O descumprimento de normas de Saúde pode ser denunciado pelos números: 190 da Polícia Militar (24h) ou 3322-1936 da Vigilância Sanitária (7h às 17h30, de segunda a sexta-feira).

MAPA – Dados adicionais sobre os casos em forma de gráficos, mapa e tabelas estão disponíveis no Painel Covid-19 Vilhena disponível no site da Prefeitura, no menu “Serviços” e também pelo link direto: www.bit.ly/painelcovidvilhena. Para entender em detalhes como funcionam os testes disponíveis na cidade, tanto os de método rápido como de laboratório, leia a nota explicativa da Prefeitura em: www.bit.ly/testescovid19vilhena.