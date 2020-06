O pedreiro M.R.C., 21 anos foi preso após desobedecer por duas vezes a ordem da polícia de desligar o som alto na madrugada de segunda-feira 22, no Bairro Cristo Rei em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), vários vizinhos havia ligado no 190 reclamando do alto volume do som de M.R.C., a polícia foi até o local e conversou com pedreiro que se comprometeu a desligar. Após um tempo, a guarnição recebeu outra ligação de perturbação do sossego no mesmo endereço.

Com isso, M.R.C recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp) juntamente com o aparelho de som.