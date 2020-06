Em nota enviada a redação do Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 22, o deputado estadual Francisco Mende de Sá Barreto Coutinho (PSB), popular “Chiquinho da Emater”, lamentou a morte dos chacareiros Eleilson da Silva e Gregório Nazião de Lima, ocorrido em acidente de trânsito na manhã de domingo, 21, na área rural de Cabixi.

>>>Leia nota na íntegra:

NOTA DE PESAR

Meus amigos é com profundo pesar que comunico o falecimento dos nossos colegas Eleilson da Silva e Gregório Nazião de Lima.

O falecimento ocorreu através de uma colisão frontal entre duas motocicletas em uma estrada rural no município de Cabixi no domingo (21), infelizmente Eleilson morreu no local, já Gregório veio a óbito no Hospital Regional de Vilhena, para onde foi transferido.

Ambos eram chacareiros e vendiam seus produtos na feira de Cabixi. Desejo nossos mais profundos sentimentos de condolências aos familiares e amigos neste momento difícil.