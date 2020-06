O prefeito Eduardo Japonês foi internado na manhã desta segunda-feira 22, na enfermaria da Central de Atendimento à Covid-19 com dificuldade respiratória.

Japonês estava em isolamento domiciliar desde o início da semana passada, com suspeita de ter contraído o novo coronavírus e desde ontem percebeu piora nos sintomas, passando a ter necessidade de usar apoio respiratório com oxigênio ainda em casa e também agora, na internação.

Apesar de a oximetria indicar baixa oxigenação do sangue, o prefeito afirma que se sente bem. Atendido pelo médico André Oliveira, vice-diretor clínico do Hospital Regional de Vilhena (HRV), Japonês foi submetido a exames de sangue, tomografia e outras análises clínicas que podem indicar a evolução do quadro clínico do paciente com suspeita ou confirmado para contágio pelo sars-coV-2, vírus que causa a covid-19.

O resultado do exame RT-PCR realizado no prefeito e enviado a Porto Velho ainda não foi publicado pelo Laboratório Central (Lacen). Porém, como a primeira-dama Marcia Tsuru testou positivo, Japonês está com diagnóstico clínico de provável contaminação pelo novo coronavírus, tendo já apresentado coriza, febre, dor de cabeça, anosmia (ausência de olfato) e baixa saturação de oxigênio no sangue, todos sintomas característicos da doença.

Tratado com o kit padrão de remédios oferecidos aos casos suspeitos ou confirmados que tenham sintomas leves, o prefeito Eduardo se mostra otimista e reforça a necessidade de todos tomarem os cuidados básicos. “Assim como eu, muitos servidores da prefeitura estão desempenhando suas atividades essenciais no combate à pandemia, colocando-se em risco por todos em Vilhena. Aceitei essa missão e tenho certeza que, quanto mais todos nós tomarmos as medidas de prevenção, mais fácil será controlar a disseminação do vírus em nossa cidade. Fiquem atentos, cuidem de si mesmos e dos outros”, pede o prefeito.