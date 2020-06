A secretária municipal de saúde de Cabixi, Francieli Tamanho, que consta na lista com uma das beneficiárias do auxílio emergencial, anunciou a devolução do dinheiro ao governo.

Em contato com a reportagem do Extra de Rondônia na noite deste domingo, Francieli informou que devolveria o dinheiro e enviaria o comprovante ao site até às 10h, o que não ocorreu.

Após a divulgação da matéria, argumentando imprevistos na pasta, ela enviou documentos comprovando a devolução de R$ 1,2 mil (mil e duzentos reais) à Secretaria do Tesouro Nacional, referente a duas parcelas de R$ 600,00.

O caso veio à tona após moradores de Cabixi questionarem os beneficiários do auxílio emergencial, entre eles a titular da Saúde.

Francieli admitiu que recebeu o benefício, mas isso teria ocorrido em março quando não estava trabalhando na prefeitura (leia mais AQUI).

Semana passada, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a publicação dos nomes de todos os beneficiados do auxílio emergencial visando aprimorar as medidas de transparência e controle social sobre os gastos e benefícios envolvendo o pagamento do auxílio.