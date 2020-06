A Polícia Federal (PF) lançou a campanha “PF e você contra as drogas”. Vale ressaltar que no dia 26 de junho o mundo inteiro comemorará o Dia Internacional de Combate às Drogas, instituído pela Organizações das Nações Unidas (ONU) em 26 de junho de 1987.

E você, sabe o que é droga?

Em uma definição bem simples e clara, droga pode ser conceituada como qualquer substância química, seja natural ou não, que ao ser introduzida no organismo, causa alterações físicas e ou psíquicas, elas podem ser consideradas lícitas como é o caso do álcool, do tabaco por exemplo, já a maconha, a cocaína, o crack, as anfetaminas pertencem ao grupo das drogas ilícitas.

A Polícia Federal trabalha diuturnamente no combate às drogas, tanto reprimindo como prevenindo. Na repressão, a PF atua com prisões de narcotraficantes, mandados de buscas que embasam investigações, destruição de laboratórios clandestinos ou plantações ilícitas.

Já na prevenção, com a implantação de Políticas Públicas sobre o tema. O GPRED, que é o Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, é um exemplo de iniciativa da Polícia Federal no que se refere ao caráter preventivo.

Como diriam as avós de todo o planeta: “Prevenir é melhor que remediar. ” Você sabia que a prevenção é a solução mais eficaz para combater o uso e o abuso de drogas, pois para cada dólar gasto com prevenção sobre o uso e o abuso de drogas, deixa-se de gastar no futuro, 10 dólares, seja com tratamentos de recuperação ou combate à criminalidade, isso sem falar na deterioração familiar que o uso e o abuso das drogas causam no seio familiar, pois quando uma pessoa entra nessa vida, a sua família também sofre as consequências, pois a droga adoece a família inteira, não só o dependente.

Por isso a Polícia Federal convoca toda sociedade para se informar melhor sobre o tema, pois dessa forma a população está municiada para travar essa batalha contra as drogas, a informação será a nossa arma para preparamos principalmente nossas crianças e adolescentes sobre o perigo que as drogas representam.

Por essa razão faz-se necessário o esforço de todos para assim conseguirmos ajudarmos uns aos outros nessa luta, seja reprimindo, seja prevenindo, seja ajudando a resgatar quem caiu nessa armadilha.

Polícia Federal e você contra as drogas.