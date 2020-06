Uma parceria entre o 3º Batalhão de Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), produziu centenas de máscaras de proteção confeccionadas com tecidos de fardas que não são mais utilizadas pelos policiais militares.

A substituição do modelo de fardamento fez com que muitos policiais guardassem a farda do modelo antigo e após essa parceria em Vilhena, vários policiais foram voluntários em doar o fardamento para o projeto de confecção de máscaras.

A equipe da Semas através do secretário Rafael Reis e das costureiras Sônia Gonçalves, Janea Maria Silva e Roseli Ferreira, não mediram esforços para desmanchar as fardas, selecionar os tecidos e confeccionar as máscaras. Na manhã da última sexta-feira, 19, o secretário juntamente com a equipe de confecção e Patrícia da Gloria estiveram no 3º BPM, onde fizeram a entrega de 150 máscaras que serão utilizadas pelos policiais militares que fazem o policiamento em Vilhena.

Ao todo, mais de 200 máscaras serão produzidas e distribuídas para o efetivo.