De 7 em cada 10 pessoas sonham com uma vida de luxo e riquezas, em fazer inúmeras viagens se hospedando nos melhores hotéis, dirigindo os melhores carros e vestindo grifes da cabeça aos pés. O tema é tão popular que atualmente já existe até uma vasta literatura sobre o tema, onde são explicadas formas para conseguir tornar-se um milionário.

Há cerca de 259 mil milionários no Brasil, e tenho certeza que você sonha em fazer parte desse seleto grupo. Para isso, é muito interessante desenvolver hábitos e relacionamentos que são comuns no cotidiano da maioria das pessoas ricas. Poucas pessoas sabem disso e pode ser por isso que não existam muitos em nosso país.

Especialistas enfatizam que é quase impossível, a não ser que seja um prodígio na área de finanças, você conseguir chegar ao seu milhão somente com trabalho, sem a ajuda de um consultor financeiro, ou como se costuma falar no meio: um Coach! Segundo o jogador de basquete e um dos maiores atletas do mundo Michael Jordan, choach “é alguém que vê além de seus limites e o guia para conquistas grandiosas”. Ainda de acordo com os especialistas financeiros, são eles que vão fazer você sair de uma zona de conforto sem se preocupar se você gosta ou não, tornam-se parceiros que lhe farão seguir caminhos verdadeiramente poderosos.

Hoje em dia é muito fácil contratar um coach, onde pode ser feito por um contrato individual, um treinamento particular e mais especifico, bem como se juntar a um programa de grupo que ofertam treinamentos mais amplos e abrangentes.

Os estudos que pesquisam como as pessoas ficam ricas, concluíram que boa parte delas que moram em casas luxuosas e dirigem carros valiosos, na verdade não são milionárias de fato. Pois, os verdadeiramente ricos não ostentam sua riqueza, são adeptos de hábitos simples, gastam seu tempo, energia e principalmente dinheiro, visando aumentar ainda mais seu patrimônio.

Acreditam que a independência financeira é mais válido que status. Mas o ponto chave é saber identificar oportunidades de mercado e logicamente, escolher uma ocupação que se identifique e o faça crescer a cada dia.

Ao se debruçar, o mínimo que seja, no assunto, você consegue perceber que os milionários possuem mais do que cifras em comum. Eles compartilham rotinas e comportamentos, são pessoas que não dependem de ninguém, ou seja, não esperam dos outros qualquer tipo de ajuda que os façam ganhar dinheiro. Suas vidas são pautadas em algo que esteja ao seu alcance e mantem o foco nisso, até fazer dar certo.

Outro ponto importante é o planejamento e trabalhar duro. Pesquisadores concluíram que 97% dos milionários definem metas a serem cumpridas, sabem exatamente o que fazer com o dinheiro que possuem, além serem muito disciplinados, não se acomodam, nunca acham que aquilo que tem já é o suficiente. Dessa forma, sempre estão dispostos a melhorar e crescer.

Pois é meus caros, ninguém falou que seria um caminho fácil e rápido. Para os apressadinhos ainda resta um caminho, igualmente difícil, porém não necessita de muita dedicação e mudanças de hábitos, mas sim de uma maior parcela de sorte.

Quando você pensa em se tornar um milionário, qual a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Acertou se você respondeu ganhar na loteria!!! Com certeza essa é a maneira menos árdua, porém não a mais rápida, já que é preciso uma enorme parcela de sorte. Mesmo assim, ainda existem técnicas e estudos que quando rigorosamente aplicadas, aumentam e muito esse benefício.

No Brasil, temos a Mega Sena como o prêmio lotérico mais desejado entre os brasileiros, exatamente por nos trazer a oportunidade de concorrer aos maiores prêmios em dinheiro do país. Mas é exatamente no mês de junho que suas chances dobram, pois é quando acontece a Quina de São João com seus sorteios milionários.

Para se ter uma ideia, a de 2020 trará uma premiação estimada em R$ 140 milhões e o melhor de tudo é que não é acumulada. Isso quer dizer que se ninguém acertar as 5 dezenas premiadas, o prêmio será dividido por aqueles que acertaram 4 números e assim por diante. O sorteio acontecerá no dia 27 de junho de 2020. Então que tal fazer sua “fézinha” e concorrer a essa bolada? Quem sabe você não está em dia com sua sorte e consegue um maravilhoso atalho para se tornar o mais novo milionário do pedaço.