Neste domingo, 21, a Prefeitura de Vilhena recebeu do Governo Federal um importante reforço: cinco respiradores para atender pacientes com covid-19, sendo três de grande porte, para a UTI, e dois portáteis, para transporte de pacientes.

A entrega dos equipamentos aconteceu na Central de Atendimento à Covid-19 com a presença do secretário municipal de Saúde, Afonso Emerick, e do diretor do Hospital Regional de Vilhena (HRV), Faiçal Akkari.

De acordo com Emerick, os respiradores vão auxiliar o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória causada pelo novo coronavírus. Três equipamentos serão instalados na UTI da Central de Atendimento à Covid-19, por serem maiores e com capacidade adequada para ventilar o oxigênio nos pulmões de pacientes confirmados, e os outros dois, portáteis, deverão ser utilizados para possível transporte de pacientes para outros municípios de referência, como Cacoal ou Porto Velho, caso haja necessidade de atendimento mais complexo.

A previsão é de que os equipamentos sejam instalados e comecem a funcionar ainda nesta semana na Central. “Esses aparelhos vindos do Ministério da Saúde, com certeza, vão nos ajudar a salvar muitas vidas e lutar com mais força contra essa pandemia”, ressalta Emerick, ao agradecer autoridades federais.

Até a publicação do último boletim, na noite deste domingo, Vilhena havia registrado 311 casos confirmados do novo coronavírus e tinha 151 casos suspeitos da doença.

Para o diretor do Hospital Regional de Vilhena, Faiçal Akkari, o número de casos vem aumentando consideravelmente no município, o que causa preocupação, visto que neste fim de semana a Central de Atendimento à Covid-19 chegou a registrar 10 internados, sendo 6 com respiradores na UTI, um recorde para o município até o momento.