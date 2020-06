Vilhena registrou 1 novo óbito e 16 novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19 nesta segunda-feira, 22 de junho, sendo 11 por RT-PCR e 5 por testes rápidos.

A cidade identificou ainda 64 novos casos suspeitos e 46 resultados negativos. Dessa forma, Vilhena registra até as 20h de hoje: 327 casos confirmados de vilhenenses, 4 óbitos de vilhenenses, 1 óbito de morador de outro estado, 4 positivados moradores de outros estados e 154 casos suspeitos. Há atualmente no município 175 casos ativos de moradores de Vilhena e 3 de outros estados, bem como 147 já recuperados e 2 transferidos.

O paciente que veio a óbito nesta segunda-feira era do sexo masculino, tinha 47 anos e morava no bairro Cidade Verde 2. Internado na Enfermaria da Central de Atendimento à Covid-19 no dia 15 de junho, o paciente evoluiu para sintomas mais graves e precisou ser intubado no último sábado, dia 20. Com piora no quadro, o paciente não resistiu e veio a óbito na manhã desta segunda-feira, 22.

9 PACIENTES INTERNADOS

Estão internados 9 pacientes em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 4 na UTI com necessidade de respirador (um do sexo feminino com 61 anos e quatro do sexo masculino com 54, 74 e 78 anos) e outros cinco pacientes estão internados na Enfermaria da Central, três do sexo masculino com 49, 51 e 79 anos e dois do sexo feminino com 56 e 60 anos. Destes internados, 3 são confirmados e 6 são suspeitos. Todos os demais casos, sejam suspeitos ou confirmados, estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.

REMÉDIOS

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vilhena adquiriu recentemente grande quantidade de remédios para tratar o novo coronavírus: são mais de mil tratamentos, no total, compostos por hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. O kit é entregue para pacientes que tenham passado por consulta e recebido prescrição médica, sujeita a reavaliação na Central de Atendimento à Covid-19. Seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, os medicamentos também são administrados somente com termo de consentimento do paciente. Entenda melhor no texto completo: http://www.vilhena.ro.gov.br//index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1411333

15,8 MIL CASOS CONFIRMADOS EM RO

O Estado registrou até o momento 15,8 mil casos confirmados, 432 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 1.111 mil, com 51,4 mil mortes. No mundo são 9,1 milhões de casos confirmados e 473 mil mortes.