O mecânico T.C., 28 anos, procurou a delegacia para informar que foi vítima de um golpe.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), T.C. realizou um depósito na lotérica para pagar o aluguel, porém guardou o comprovante no bolso e não conferiu os dados de destino do valor.

Na segunda-feira 22, a proprietária do imóvel ligou cobrando os R$ 350,00 do aluguel, com isso o mecânico informou que havia feito o depósito, mas ao conferir percebeu que o valor foi destinado para uma conta de Goiânia (GO).

Diante dos fatos, foi realizado um registro junto a Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp) e o caso segue em investigação.