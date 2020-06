Após 24 horas de internação, o prefeito Eduardo Japonês apresentou melhoras nos sintomas, apesar de ainda precisar do cateter nasal de oxigênio para apoio na respiração. A informação está no primeiro relatório médico de internação expedido pela direção clínica do Hospital Regional de Vilhena (HRV), na manhã desta terça-feira, 23.

De acordo com o médico André Luiz Oliveira de Carvalho, que acompanha o prefeito, o paciente está na Enfermaria da Central de Atendimento à Covid-19, em isolamento, “evoluindo com melhoras nas últimas 24 horas” e, nesta manhã, está “acordado, afebril e respirando com suplementação de oxigênio com cateter nasal”.

O médico informou também que o prefeito é considerado caso confirmado para covid-19. O diagnóstico foi feito através de consulta clínica-epidemiológica, que envolve a análise dos sintomas, dos contatos do paciente e exames adicionais do pulmão, oxigenação do sangue, entre outros. O resultado do teste laboratorial RT-PCR ainda não foi publicado pelo Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) de Porto Velho.