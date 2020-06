O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na tarde de segunda-feira, 22, na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, uma guarnição compareceu no local do fato e em contato com A.A.N., de 24 anos, contou à polícia que atravessava a avenida na faixa de pedestre em frente ao banco Basa, quando o motorista de um carro Corola identificado pelas iniciais M.S.R.S., de 44 anos, não teria respeitado a faixa e com isso, atropelado seu filho de 8 anos em cima da faixa.

A criança sofreu ferimentos e foi levada ao hospital por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

Contudo, segundo a versão do motorista, alguns carros que atravessavam a avenida obstruíram sua visão e ele não viu a criança.

Entretanto, após o acidente, parou o veículo para prestar socorro, mas foi surpreendido pela mãe do menino que chegou batendo no vidro do carro, e assim que ele saiu ela o agrediu com tapas, socos e arranhões, causando lesões no rosto, lábios e braço direto, além de o ameaçar de morte.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).