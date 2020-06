O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, 23, Avenida Celso Masutti, próximo ao Hotel Vizon, no Bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Transito (P-trân), o condutor da caminhonete Hilux, de placa OHT-2828/Vilhena, seguia pela Avenida Celso Masutti, sentido Cuiabá, quando um motociclista que seguia na pista contraria teria invadido a contramão e, com isso, colidiu na lateral do para-choque da pick-up.

No impacto, o motociclista identificado apenas como Leonildo que e é funcionário do Frigorifico JBS Friboi, sofreu fratura exposta na perna direita e uma possível fratura no fêmur. Ele foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

A P-trân isolou o local para Polícia Técnica Cientifica (Politec) fazer perícia e depois registrou a ocorrência.