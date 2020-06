Elias Martins de Oliveira, de 68 anos, mais conhecido por “Cabelo fofo”, morreu na manhã desta quarta-feira, 24, vítima de acidente automobilístico na área rural de Cerejeiras.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do veículo VW Amarock, seguia pela 3ª eixo, da linha 5 para linha 6, sendo que o motorista do carro Fiat Uno, trafegava a frente.

Contudo, segundo o condutor da Amarock, o motorista do Uno perdeu o controle do veículo e rodou na pista. Com isso, o condutor da caminhonete não teve tempo de frear nem desviar e acabou batendo no meio do Uno.

No impacto, o motorista do Uno sofreu vários ferimentos, sendo levado ao pronto-socorro do hospital municipal de Cerejeiras, mas morreu logo após dar entrada.

A Polícia Militar (PM) isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec).