O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, 24, na BR-174, próximo ao bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um carro Fiat Uno, seguia pela rodovia, sentido aeroporto, quando ao chegar no cruzamento com a Avenida 36 colidiu com um ciclista que trafegava pela pista contraria.

No impacto, o ciclista bateu no para brisa do carro e sofreu uma fratura na cabeça. A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena. Após o acidente o motorista fugiu a pé sem prestar socorro à vítima.

A Polícia Técnica Cientifica (Politec) realizou a perícia e depois autorizou a liberação da rodovia.