O novo diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER/RO) Elias Rezende de Oliveira, antigo titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), chega na quinta-feira 25, a Vilhena.

Acompanhado do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), o diretor irá visitar as obras do aeroporto, recuperação de estradas, as reestruturação das residências regionais do DER, além de conhecer o terreno onde será construído a usina de asfalto em Vilhena.

Durante a visita, Rezende se reunirá com prefeito e entidades em busca de parcerias para realização de futuras obras.