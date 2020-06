O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 25, próximo das imediações do Posto Planalto, na BR-364 em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da carreta Mercedes, seguia pela BR-364, sentido Cuiabá, quando ao chegar próximo a via que dá acesso ao Posto Planalto, reduziu a velocidade, com isso, a condutora de um carro Ford Fiesta não conseguiu parar nem desviar e acabou na traseira da carreta.

No impacto, a condutora do Fiesta sofreu escoriações na cabeça e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena (HRV).

A Polícia Técnica Cientifica (Politec) realizou a perícia e depois autorizou a liberação da rodovia.