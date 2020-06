O deputado Ezequiel Neiva (PTB) usou a tribuna na manhã de quarta-feira 24, durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa, para destacar os 109 anos da fundação da igreja Assembleia de Deus no Brasil.

“Eu encaminhei a concessão da ‘Moção de Aplausos’ nesta Casa, em reconhecimento ao trabalho evangelístico e social que a Assembleia de Deus realiza em Rondônia e no Brasil, nesses 109 anos”, destacou.

Ezequiel Neiva é membro da Assembleia de Deus e aproveitou para ressaltar a liderança nacional do pastor Wellington Junior, do pastor Nelson Lucthenberg no Estado, e do pastor Joel Holder em Porto Velho.

“Apresentei a ‘Moção de Aplausos’ para esta respeitosa e orgulhosa igreja. Pena que o Estado brasileiro tem reconhecido muito pouco o trabalho das igrejas, tão importante em todos os aspectos, para a nossa sociedade”, completou.

DER

Ezequiel Neiva aproveitou para anunciar que estará acompanhando o recém empossado diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Elias Rezende, em visitas de trabalho no Cone Sul do Estado.

“O DER ficou parado, mas graças a Deus o governador Marcos Rocha acordou e promoveu mudanças. Estaremos no Cone Sul, com o novo diretor-geral, mostrando a realidade da malha viária e as necessidades de serviços”.