O novo diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER/RO) Elias Rezende de Oliveira chegou a Vilhena na manhã desta quinta-feira 25, para acompanhar o andamento das obras e conhecer as demandas da região.

Participaram da recepção, o presidente da Câmara de Vereadores Ronildo Macedo (PV), os deputados estaduais Rosangela Donadon (PDT) e Luizinho Goebel (PV), o vice-governador José Jordan (PSL), autoridades locais e empresários.

Rezende era titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e devido a algumas mudanças nas pastas o governador fez uma alteração no corpo técnico e o trouxe para o DER.

De acordo com o diretor, nesta semana estará visitando diversos pontos do Conel Sul para iniciar a elaboração dos projetos de recuperação das rodovias.

CONE SUL

Para o aeroporto de Vilhena, Rezende explicou que será apresentado projetos de construção de uma nova cerca patrimonial, atendendo a exigência do Secretaria de Aviação Civil (SAC), pois a atual tem 1,8 e a legislação pede que seja 2,4 com alambrados e baldrame de alvenaria na base.

O local receberá também balizamento na pista, restauração de alguns trechos do estacionamento e microrrevestimento na pista de rolagem. “Os parlamentares tem apresentado esses problemas e cobrado soluções diuturnamente. Faremos o possível para resolver”, pontuou.

Em relação as rodovias do Cone Sul, o diretor enfatiza que as vias primárias não asfaltadas receberão uma solução imediata, sendo uma das prioridades do governo. Para a estrada da rezina já estão sendo elaborados projetos de reestruturação e na RO 370 conhecida como “Estrada do Boi” será feitos as obras de manutenção a partir da divisão dos cinco lotes, além de resolver a questão com a empresa que ganhou a licitação, porém abandonou o serviço.

“Será convocado a segunda colocada do certame para que comece imediatamente os trabalhos. E para os outros lotes serão abertos novos processos de licitação”.

Já em Cabixi será apresentado projetos de restauração nas vias em estado crítico, além de dar uma atenção no trecho da entrada de Chupinguaia na BR 364. “Nós estamos aqui hoje pra dizer para a população que estamos preocupados com esses problemas, temos recebido as cobranças dos parlamentares da região e vamos apresentar soluções o quanto antes possível, porque o governo tem uma responsabilidade com esses trabalhos”, relatou ele.

Sobre a usina asfáltica, o diretor detalhou que há um pleito do deputado Goebel para que seja instalado na região do Cone Sul, isso porque o Estado possui quatro usinas, porém estão distantes.

“Será feito projeto e analise para a possível instalação. Vamos colocar isso no PPA do DER pra que a gente possa fazer. Os parlamentares já se propuseram a disponibilizar emendas para que seja feita a aquisição, o que seria em torno de R$ 4 milhões mais a equipe técnica. Buscaremos parceria e apresentaremos soluções”.