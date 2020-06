A Polícia de Ariquemes prendeu Diones Santos Souza, 28 anos, que confessou ter matado a própria filha enforcada e com golpes na cabeça, a bebê Aline Santos Souza Silva, que tinha apenas um ano e nove meses. O caso aconteceu no loteamento São Francisco, área rural da cidade.

Segundo informações da PM, o criminoso assassinou a criança porque a ex-esposa não queria reatar o relacionamento. Aline foi morta enforcada e com vários golpes de um pedaço de madeira na cabeça.

A PM foi acionada ao local e encontrou o criminoso no meio da estrada. Ele confessou que tinha acabado de matar a filha. A guarnição seguiu para a casa e confirmou o crime. O corpo estava coberto em um lençol.

Aos policiais, o homem disse que descobriu que a ex-esposa estava em um novo relacionamento e se revoltou quando ela disse que não queria reatar o casamento.

Ele contou que para se vingar foi até a casa da vó do bebê, afirmou estar com saudades e pediu para levar a criança com ele para casa. Na estrada no entanto, ele enforcou Aline, que começou a sangrar. O bebê caiu e foi golpeado com um pedaço de madeira. Em seguida o criminoso foi à casa contar o que tinha feito. A mãe não acreditou e ele seguiu à casa de um vizinho e pediu para a PM ser acionada.