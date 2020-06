Teilor Silva dos Santos, de 25 anos, procurado por romper a tornozeleira eletrônica, foi localizado e preso pela Polícia Militar, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), fazia ronda de rotina pelo Bairro Parque São Paulo (setor 6), quando avistaram uma aglomeração de pessoas, num local já conhecido dos policiais por se tratar de ponto de encontro de usuários de drogas.

Com isso, foi feita abordagem no local e em revista não foi encontrado nada de ilícito. Porém, um dos suspeitos se identificou como sendo Talison Pereira dos Santos, contudo, enquanto os militares faziam pesquisa no sistema, o suspeito empreendeu fuga, sendo perseguido e capturado pela guarnição, devido ao estado alterado do suspeito foi necessário usar força moderada para contê-lo.

Perguntado o porquê da fuga, o suspeito disse que tinha sido preso há alguns dias, leia (AQUI), e foi colocado em liberdade com uso tornozeleira eletrônica, mas que havia rompido e sabia que contra ele tinha mandado de prisão em aberto e seu nome na verdade era Taylor Silva dos Santos.

Diante dos fatos, Tailor foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Púbica (Unisp), onde passou por exame de corpo de delito e após foi entregue no presídio para cumprimento da pena.