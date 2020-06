O deputado estadual Cirone Deiró, recepcionou na última sexta-feira 26, em Cacoal o novo diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER/RO) Elias Rezende de Oliveira acompanhado do vice-governador José Jodan para conhecer as prioridades de investimentos na recuperação das rodovias da região central.

Durante a visita, o parlamentar solicitou um plano de ação emergencial para a recuperação das rodovias estaduais que ligam Cacoal a Espigão do Oeste, Ministro Andreazza e outros municípios da região da Zona da Mata.

O diretor do DER também vistoriou as obras de ampliação e melhoria do aeroporto de Cacoal. Projeto foi viabilizado pelo ex-deputado federal Nilton Capixaba.

“Desde que fui eleito deputado, assumi o compromisso de trabalhar em parceria com a prefeita Glaucione Rodrigues, o senador Marcos Rogério e a deputada Jaqueline Cassol, pela liberação dos recursos para a execução dessa obra. Em julho de 2019, acompanhei a prefeita a Secretaria de Aviação, quando foi assinado a autorização. Desde então, trabalhei junto ao governador e sua equipe pela licitação e início das obras”, declarou o parlamentar.

Também acompanharam a agenda de trabalho do diretor do DER o deputado estadual Adailton Fúria, a deputada federal Jaqueline Cassol e a prefeita Glaucione Rodrigues.