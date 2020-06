O furto das 10 cabeças de gado aconteceu na sexta-feira 26, na Linha 125 área rural de Chupinguaia.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), o funcionário L.A.S.C, 42 anos, havia guardado as 68 cabeças de gado no curral, e pela manhã ao manusear os animais percebeu o sumiço de 10. A vítima encontrou ainda rastros de um veículo grande e do embarcador próximo ao curral.

Diante dos fatos, o funcionário acionou a polícia que realizou diligências pelo local, porém não encontrou suspeitos. O caso foi registrado e segue sob investigação.