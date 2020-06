Unidade será referência no atendimento a pacientes com sintomas gripais nos sábados e domingos para “desafogar” o hospital regional.

A partir deste fim de semana, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Afonso Mansur de França, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, vai atender pacientes com sintomas gripais durante o fim de semana, ou seja, aos sábados e domingos, das 7h às 19h.

De acordo com o coordenador da Atenção Básica, Clair Oliveira da Cunha, apenas aqueles que apresentam sintomas gripais ou são suspeitos para covid-19 serão atendidos no postinho nesses dias.

Além de diminuir o fluxo de pessoas no Hospital Regional de Vilhena (HRV), o atendimento aos fins de semana na unidade deverá seguir o novo protocolo de enfrentamento da doença, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, Atenção Básica e médicos do HRV. O documento estipula que o paciente será avaliado por um médico na unidade e, caso seja considerado caso suspeito para o novo coronavírus, poderá sair da consulta já com um encaminhamento para realizar exame, atestado médico, receita para remédios, recomendação para isolamento ou até mesmo internação.

Os exames estão disponíveis *apenas para pacientes com encaminhamento médico* e são realizados no Polo de Testagem, ao lado da Central de Atendimento à Covid-19, localizado na avenida Rony de Castro Pereira, no Jardim América, próximo do Instituto do Rim.