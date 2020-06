Vilhena registrou um novo caso confirmado de vilhenense com covid-19 neste domingo, 28 de junho, por RT-PCR.

Dessa forma, Vilhena registra até as 18h de hoje: 451 casos confirmados de vilhenenses, 5 positivados moradores de outros estados, 5 óbitos de vilhenenses, 1 óbito de morador de outro estado e 121 casos suspeitos.

Há atualmente no município 230 casos ativos de moradores de Vilhena e 5 de outros estados, bem como 215 já recuperados e 3 transferidos.

Estão internados 14 pacientes vilhenenses em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 7 na UTI. Destes 6 têm necessidade de respirador (dois do sexo feminino com 61 e 77 anos e quatro do sexo masculino com 39, 74, 75 e 78) e um sem necessidade de respirador do sexo masculino com 84 anos. Outros sete pacientes estão internados na Enfermaria da Central, cinco do sexo masculino com 42, 43, 49, 56 e 65 anos e dois do sexo feminino com 49 e 70 anos.

Dos internados, 13 têm resultado positivo para covid-19 e um é suspeito. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 chega, assim, a 36,8% (sendo 58% na UTI e 27% na Enfermaria). Todos os demais casos, sejam suspeitos ou confirmados, estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.

Errata: Um dos casos registrados no sábado, 27, é de morador de outra cidade de Rondônia.