“Os desafios Impostos ao Direito à saúde em tempos de pandemia” é o tema da primeira palestra que marca o início do Congresso Multiprofissional da Unesc. Durante toda a semana, palestras nas mais diversas áreas do conhecimento serão realizadas nos períodos vespertino e noturno.

A primeira palestra foi ministrada na tarde de segunda-feira 29, pela pós-doutora em direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Janaína Macho Sturza.

Ao longo de toda a semana, a área de Direito tem forte presença no Congresso Multiprofissional realizado pela Unesc em Rondônia. Ainda na segunda-feira, entre às 20h30 e 22h, o palestrante Bernardo Meyer Cabral Machado traz para a pauta a “A atuação do Ministério Público Federal no combate a Covid-19”.

Já na terça 30, Fábio Henrique Fernandez de Campos abordará “A Criminologia da Corrupção no Brasil: Historicidade, legitimação de privilégios e desdemocratização”. Com início às 14h30, a palestra terá aproximadamente uma hora de duração.

Na quarta-feira, dia 1º de julho, a partir das 19h, é a vez do professor Dr. Rogério Montai trazer para o Congresso Multiprofissional da Unesc os “Desafios do Poder Judicário na Pandemia de 2020”.

O direito também entra em debate na quinta-feira 02, com as “Medidas Executivas Atípicas no Código Processual Civil”. O palestrante Antônio José de Carvalho da Silva Filho entra em cena entre às 20h30 e 22h para abordar toda a temática. No período da tarde, às 14h30, os palestrantes Katia Áreas Louzada Neves e Ihgor Jean Rego discutirão “A atuação do Procon ontem, hoje e amanhã: Desafios e Objetivos”.

Todo o evento será transmitido através do Canal da Unesc no YouTube e as inscrições podem ser feitas no site da Unesc: www.unescnet.br.

Confira ainda todas as outras palestras programadas para o Congresso Multiprofissional da Unesc:

Dia 29 de junho, às 19h

-Uma perspectiva multiprofissional da saúde mental em tempos de pandemia, com o palestrante Leonardo Duart Bastos.

Dia 30 de junho, às 19h

– Qualidade de vida e bem-estar social: uma abordagem multiprofissional, com os palestrantes dr. Júlio César e Bruno Allison.

Dia 01 de julho, às 19h

– A Audiência em tempos de Pandemia e Direito Digital, com o palestrante Dr. Rogério Montai

Dia 02 de julho, às 19h

– Hospitais em tempo recorde: Construções modulares Off-Site no cenário brasileiro de pandemia, com a equipe da Empresa Brasil ao Cubo

Dia 03 de julho, às 19h

– Inovação da Indústria, Internet das Coisas e Industria 4.0, com o palestrante Ms. Rafael Pitwak