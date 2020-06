A Prefeitura de Vilhena divulgou nesta segunda-feira, 29, o edital nº 001/SEMAD/CPS, que prevê Processo Seletivo destinado ao preenchimento de 7 vagas de médicos.

Conforme o edital, são destinadas 02 vagas para Médico Clínico geral, 01 Médico Clínico Geral com experiência em saúde mental, 02 vagas para Médico do Trabalho e 02 vagas para Médico Ortopedista/Traumatologista.

Sobre a remuneração e a jornada de trabalho, os profissionais que forem admitidos terão o vencimento de R$ 3.307,50 mais benefícios legalmente cabíveis, em regime de 20 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas entre 30 de junho a 03 de julho de 2020, através de duas formas: por meio do site http://www.vilhena.ro.gov.br no link “Concursos” ou por meio de entrega de currículo no local da seleção, quando o candidato preencherá ficha de inscrição com informações cadastrais e curriculares, de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, no seguinte endereço: Centro Administrativo Senador Doutor Teotônio Vilella, Avenida Rony de Castro Pereira, nº 4177, Bairro Jardim América, Vilhena/RO.

A lotação ocorrerá pela Secretaria Municipal de Administração (Semad) em suas Unidades, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Junta Médica Oficial do Município de Vilhena e no Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), pelo prazo de até 01 ano, no regime jurídico-administrativo.

