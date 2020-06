A segurança dos pedestres e a conscientização dos motoristas colaboram para o sucesso da implantação de centenas de faixas de pedestres, em Vilhena.

Responsável pela pintura desta demarcação, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semtran), iniciou um trabalho de repintar as mais de 50 faixas localizadas na região central da cidade.

De acordo como secretário adjunto da pasta José Teixeira, a Semtran trabalha diariamente na pintura das faixas, e sempre dando prioridade às avenidas e ruas com maior fluxo de veículos e transeuntes, além de atenderem pedidos da população.

“Mesmo com a pandemia, revitalizamos várias faixas de pedestres. Neste ritmo, já conseguimos realizar o trabalho nos principais bairros da cidade, bem como a instalação de placas na área urbana e rural”, frisou.

Teixeira salienta que a tinta utilizada nas faixas é de demarcação viária, as mesmas utilizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). De secagem rápida, a tinta permite que a equipe libere a via entre 45 minutos a 1 hora após a execução do serviço.

“O trabalho é importante para valorizar o pedestre nas ruas e avenidas, além de controlar a velocidade dos veículos. Os servidores chegam a trabalhar de 8 a 10 horas por dia, conforme o sol permite, e inclui trabalhos noturnos também, nas vias mais movimentadas. Acompanho o serviço de perto e posso garantir que a equipe é dedicada e faz um ótimo trabalho” pontuou.

O adjunto da pasta, disse, ainda, que a Semtran tem a prerrogativa de fechar ruas para realizar os trabalhos, sendo, inclusive, a responsável por emitir autorização para bloqueio de vias para blitzes das autoridades policiais.

“ Durante o trabalho a equipe aproveita para revitalizar a pintura que sinaliza as rampas de acessibilidade as LRVs (Linhas de Redução de Velocidade) e as guias amarelas no meio-fio”, finalizou.