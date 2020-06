Uma motorista foi flagrada ao estacionar o carro no meio da via pública, em frente ao principal semáforo da cidade de Vilhena, localizado entre os cruzamentos das Avenidas Marques Henrique e Major Amarante.

O vídeo, veiculado pela página de humor “Vilhena Depressão”, gerou indignação de inúmeros internautas.

Conforme informações de internautas, o fato ocorreu nesta semana em horário de pico, quando o local tem tráfego intenso.

Enquanto isso, os demais motoristas que seguiam pela Avenida foram obrigados a desviar do carro, o que tumultuou ainda mais o trânsito antes de fechar o sinal.

A mulher estacionou o carro, se ausentou por alguns minutos e, ao retornar, com paciência, guardou objetos dentro do veículo.

INFRAÇÃO

De acordo com o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar impedindo a movimentação de outros veículos é uma infração considerada média, com aplicação de multa no valor de R$ 85,13 a R$ 130,00, além de remoção do carro.

A infração também rende o acúmulo de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

https://