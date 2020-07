O chefe de gabinete da prefeitura de Colorado do Oeste, Gutemberg Azevedo, sofreu acidente automobilístico na tarde desta quarta-feira, 1, entre as cidades de Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Guto como é conhecido, viajava com a família quando num trecho da rodovia estava acontecendo reparos de pista.

Contudo, o trânsito estava interrompido em sua mão de direção e parou atrás de outros veículos. Porém, o motorista de um caminhão não observou e acabou batendo na traseira do carro do chefe de gabinete que por sequencia bateu no que estava a sua frente perfazendo um engavetamento.

Apesar do forte impacto, Guto e sua família sofreram apenas ferimentos leves.