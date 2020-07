Empresas de treinamentos sabem que no ano de 2020 eventos presenciais estarão suspensos por prevenção a saúde. E para continuar a contribuir, todos estão se reinventando e buscando alternativas para novos aprendizados através de novas plataformas online.

A trainer em Programação Neurolinguística (PNL) Mileine Vargas, referência por ser a primeira mulher no Brasil a transformar suas formações presenciais em virtuais, acredita muito nos resultados desta inovação.

“Cancelamos nossa agenda, fechamos nossas portas e vestimos nossas máscaras, mas não significa que paramos nossos projetos, o ser humano mais que nunca precisa de recursos e gerenciamento das emoções. O ‘Método Dominus’ de formação em PNL foi elaborado com o que temos de melhor para atender nossos clientes”.

Segundo, a USP e dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E para isso a PNL ensina técnicas desenvolvidas por seus criadores Grinder e Bandler, que permite identificar gatilhos e gerenciar as emoções.

“Já fui muito ansiosa, aliás já parei em hospital em função desse estado emocional, o que não imaginava é que isso interferia nos meus resultados e que muitas vezes não eram os melhores. Sei o quanto é importante investir na nossa saúde emocional”, contou Rosângela Goebel, organizadora do curso.

A Formação em PNL oferece Certificação Internacional online e conta com conteúdo gravado, além de proporcionar encontros ao vivo com a treinadora Mileine Vargas, permitindo o aluno de tirar dúvidas e exercitar junto as técnicas.

Janete Sawaris, empresária vilhenense, narra que a PNL foi muito importante, pois trouxe mais consciência. “Tenho usado as técnicas que aprendi no curso, no meu dia a dia, junto com minha equipe, com minha família, no gerenciamento de vários conflitos e na contratação de equipe. As técnicas nos traz o conhecimento que as vezes você acaba deixando passar. Com a PNL você consegue observar mais, se põe mais no lugar do outro gerando empatia. Eu indico Mileine Vargas!”

Para os interessados em fazer parte do curso, basta entrar em contato com Rosângela Goebel através do telefone (69) 98142-5919.