Um homem identificado como Vilson Migues de Lima, de 55 anos, foi encontrado morto dentro de seu estabelecimento comercial na tarde de terça-feira, 30, na 174 divisa entre Rondônia e Mato Grosso, cerca de 65 quilômetros de Vilhena, sentido Juína.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma parente que encontrou o corpo, entrou em contado com a Polícia Civil e disse que Vilson estava morto dentro seu comércio por nome Cabanas, as margens da BR-174, sentido Juína.

Com isso, uma equipe do Corpo de Bombeiros e uma equipe da Polícia Técnica Cientifica (Politec) foram ao local e constataram o fato. Após os trabalhos de praxe, a primeira vista, Vilson morreu vítima infarto.

O corpo foi removido pela funerária São Matheus.