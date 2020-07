O prefeito José Ribamar anunciou nesta terça-feira, 30, a construção de uma obra no parque de exposições e a compra de um caminhão no município de Colorado do Oeste, na região do Cone Sul de Rondônia.

O mandatário municipal enviou vídeos à redação do Extra de Rondônia onde anuncia a assinatura da ordem de serviço da construção da passarela do curral do parque de exposições, obra no valor de R$ 143 mil conquistados através de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva.

“Nossos agradecimentos ao deputado Ezequiel por essa parceria e apoio ao município. É uma ação importante para o fortalecimento da infraestrutura do parque”, ressaltou.

Por outro lado, Ribamar informou que o município recebeu nesta semana um caminhão comboio, adquirido com recursos próprios, no valor de R$ 434 mil, que vai contribuir para que os servidores da secretaria municipal de agricultura tenham melhores condições de trabalho.

“É uma aquisição importante, uma conquista resultado do comprometimento com um trabalho efetivamente transformador e de resultados para a nossa população”, encerrou.

