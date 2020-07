O canil do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Vilhena recebeu nesta semana um reforço no combate ao narcotráfico através da doação de um cão fêmea K9 da raça Belga Malinois, especializado em busca e rastreamento de drogas.

A K9 “Índia” veio do Estado do Amazonas doada pelo Capitão PM/AM Alexandre Hoffmann Relvas, sendo trazida a Vilhena por uma equipe do Batalhão de Policiamento de Choque (BPC) de Rondônia composta pelo Major Arivabene, Tenente Eduardo e Sargento Esmerindo.

Antes de ser trazida para Vilhena, “Ìndia” passou por treinamentos e adaptação em Porto Velho. A equipe do Batalhão de Choque continuará em Vilhena pelos próximos dias com policiais do 3ºBPM realizando treinamentos de adaptação e rastreamento com “Ìndia”.

Em breve, a farejadora K9 “Índia” estará atuando em Vilhena na busca e rastreamento de substâncias entorpecentes, sendo mais um reforço para a Polícia Militar na luta contra a criminalidade.