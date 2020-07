O vereador Valmir Passito (MDB) entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 2, para confirmar a pré-candidatura do empresário Carlito Alves (PRB) e agropecuarista Zulmir Sartor (PP), na condição de prefeito e vice, respectivamente, em Chupinguaia.

O parlamentar disse que a dupla – além do MDB, PRB e PP – também tem o apoio do PT e “é a esperança do povo para dias melhores devido aos poucos investimentos no município”.

Para ele, a dupla reúne as condições para desenvolver Chupinguaia devido a suas experiências administrativas.

Carlito, que mora há 40 anos no município, já foi vereador por duas vezes, vice-prefeito (na gestão Ataíde) e secretário municipal de obras; atualmente é proprietário de um moderno hotel.

Por sua vez, Zulmir é agropecuarista e já foi vice-prefeito na gestão do então prefeito Vanderlei Palhari.

“São duas pessoas que têm serviços comprovadamente prestados ao município e hoje, com essa experiência adquirida, tenho plena certeza que Chupinguaia dará um salto ao desenvolvimento”, ressaltou.

IMPASSE JURÍDICO

Contudo, questionado pela reportagem, Passito comentou o impasse jurídico pela que Carlito atravessa e que pode deixá-lo fora do pleito eleitoral deste ano.

Ele foi condenado por não prestar contas de sua campanha em 2016, quando ficou em segundo lugar rumo à prefeitura de Chupinguaia.

“Carlito recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral e acredito que consegue reverter esse quadro e estar pronto para disputar as eleições deste ano”, observou.