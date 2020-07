O ex-vereador Ernando Barreto Ferreira Lucena, 57 anos, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 02, para relatar sua indignação com a atual gestão municipal de Vilhena.

Segundo Lucena, não aguenta mais, pois, ao seu ver, a administração municipal está toda complicada com “casos de polícia” envolvendo secretários e pessoas que fazem parte do grupo do prefeito Eduardo Japonês.

“O prefeito não toma providências. Pra mim, ele não tem mais condições de administrar a cidade e tem que renunciar ao mandato. Japonês vive cercado das mesmas pessoas da era Rover que querem continuar na prefeitura. Isso não tem condições!”, destacou.

O ex-vereador afirma que é necessário a mobilização popular e maior atenção aos acontecimentos.

Sobre os escândalos da atual gestão com secretários municipais, Lucena relembra o caso dos titulares que passaram pela pasta de educação onde tiveram problemas com as madeiras, compra de arroz e a distribuição irregular de cestas básicas com cunho eleitoral em meio à pandemia, que foi assunto debatido na Câmara de Vilhena (leia mais AQUI e AQUI).

Para ele, outro caso é o do diretor do Hospital Regional de Vilhena (HRV), Faiççal Akkari que, ao seu ver, não tem condições nenhuma de estar no cargo, além do secretário de saúde Afonso Emerick que – segundo ele – possui a ficha suja. “Sem falar no atual secretário de obras que é indicação de um senador”, acrescenta.

Lucena concluiu dizendo que “Vilhena tem que começar a ser passada a limpo nesta situação de começar a ficar pegando migalhas de senador e deputado federal em troca de cargos na prefeitura”.