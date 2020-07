Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados pela Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, revelam que a agropecuária é o único setor de atividade econômica com resultados positivos em termos de geração de postos de trabalho em 2020.

Em maio/2020 houve um aumento de 15.993 vagas no setor. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano o saldo positivo no setor é de 25.430 vagas. Esse resultado é inferior ao mesmo período do ano passado, mas ligeiramente superior ao observado entre janeiro e maio de 2018.

Já a economia brasileira como um todo fechou 1.144.875 vagas em 2020, das quais 331.901 apenas em maio.

Esse resultado de destaque do setor agropecuário, que inclui a produção florestal, pesca e aquicultura, revela a resiliência do setor que, mesmo diante da pandemia, está colhendo a maior safra de grãos da história, e garantindo o abastecimento interno, e externo.