O Agrolab Amazônia é resultado de uma parceria entre o Sebrae Rondônia e o governo estadual, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), na busca de novas oportunidades para o desenvolvimento do agronegócio com sustentabilidade para a região norte do Brasil.

O evento está programado para ser realizado no período de 22 a 24 de setembro deste ano e deverá ser um dos maiores acontecimentos virtuais para o setor produtivo e contará com a colaboração da Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer) na organização e interlocução com as entidades de Ater pública de todo o país.

Para o diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, o Agrolab Amazônia será muito importante para que o setor produtivo do agronegócio apresente suas potencialidades, da parte sustentável da região Amazônia não somente para o Brasil, mas para o mundo todo. “É uma feira que vai acontecer em nível nacional e internacional onde discutiremos com pessoas de diversos segmentos as ações da Ater da região norte”, explicou.

Durante o encontro para discussão dos detalhes do evento, Luciano, que também é vice-presidente da Asbraer para a região norte, apresentou uma proposta de se fazer, junto com a feira virtual, o encontro da assistência técnica e extensão rural da região norte para discutir ações de Ater que contemplem as especificidades locais.

“É muito importante o envolvimento das Ateres do país para uma integração e compartilhamento de conhecimento num evento que será global e inovador”, disse.

O Agrolab, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de setembro, pretende ser um evento digital com a mesma proximidade e qualidade de um evento presencial garantindo a participação efetiva para o público do agronegócio. Através do Conecta Sebrae Agrolab Amazônia – ecossistemas globais de inovação, pretende-se promover a geração de negócios, a disseminação de conhecimentos e a divulgação de empresas para que estas possam se apresentar ao mundo.

O evento será realizado por meio de uma webinar a ser transmitida em tempo real, onde serão apresentados painéis, rodadas de negócios e fóruns com diversos eixos temáticos entre os quais: inovação e tecnologia, inteligência de mercado, investimento e infraestrutura, políticas públicas para negócios, sustentabilidade, empreendedorismo e gestão.