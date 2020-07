O vilhenense R.A.R. procurou a delegacia para relatar que foi vítima de um golpe.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O.), ao verificar o histórico de sua conta no Pag Seguro viu que alguém havia feito 11 compras no valor de R$ 350,21, do mesmo produto e vendedor. Ainda segundo o histórico, as compras foram feitas no Salão de Cabeleireiro Lajeado em São Paulo (SP).

Com isso, um registro foi feito junto a Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp) e o caso segue sob investigação.