Vilhena registrou seis novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19 neste sábado, 4, sendo todos por testes rápidos.

Além disso, foram identificados dois novos casos suspeitos e um resultado negativo.

Dessa forma, Vilhena registra até as 19h30 de hoje: 620 casos confirmados de vilhenenses, 6 positivados moradores de outras cidades, 7 óbitos de vilhenenses, 2 óbitos de moradores de fora e 156 casos suspeitos.

Há atualmente no município 216 casos ativos de moradores de Vilhena e 6 de fora, bem como 398 já recuperados e 4 transferidos.

Foram registrados dois óbitos de pacientes que eram considerados suspeitos na Central, ambos do sexo feminino com 59 e 89 anos. Tão logo o resultado de seus exames RT-PCR cheguem, da capital, a situação será atualizada por este boletim.

NOVE PACIENTES NA CENTRAL À COVID-19

Estão internados nove pacientes vilhenenses em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo quatro na UTI, todos com necessidade de respirador (dois do sexo feminino com 61 e 77 anos e três do sexo masculino com 39 e 84 anos).

Outros cinco pacientes estão internados na Enfermaria da Central, dois do sexo masculino com 47 e 74 anos e três do sexo feminino com 49, 54 e 57 anos. Dos internados, sete têm resultado positivo para covid-19 e dois são suspeitos. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 23,7% (sendo 33% na UTI e 19% na Enfermaria). Todos os demais casos, sejam suspeitos ou confirmados, estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.

22,9 MIL CONFIRMADOS E 548 ÓBITOS EM RO

O Estado registrou até hoje 22,9 mil casos confirmados e 548 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 1,578 milhão, com 64,3 mil mortes. No mundo são 11,3 milhões de casos confirmados e 533 mil mortes.

