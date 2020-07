O acidente aconteceu na manhã deste domingo, 05, na Avenida Jô Sato (BR-174), no Bairro Jardim das Oliveiras em Vilhena.

De acordo com informações de testemunhas, o condutor da motocicleta Honda Biz, seguia pela Avenida Jô Sato, sentido BR-364 e levava na garupa sua esposa, quando ao tentar realizar uma ultrapassagem, um carro que seguia a sua frente o teria fechado. Com isso, freou para não bater na traseira do veículo, mas acabou caindo no canteiro da pista.

Na queda, o motociclista sofreu escoriações no braço e a passageira bateu a cabeça na pista e foi socorrida por uma Unidade do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.