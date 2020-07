Um comerciante identificado pelas iniciais J.V.A., de 63 anos, foi detido na manhã de sábado, 04, pela Polícia Militar (PM), suspeito de receptar objetos de procedência duvidosa em seu bar no Bairro Bela Vista em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Central de Operações da PM, recebeu denúncia anônima, onde a informação dava conta que um homem havia deixando uma TV enrolada num cobertor num bar no bairro citado.

Com isso, uma equipe da Rádio Patrulha (RP) se deslocou até ao endereço informado e em contato com dono do estabelecimento, este informou que um conhecido havia deixado uma TV e uma botija de gás em seu bar, dizendo que teria separado da sua esposa. Porém, não apontou o endereço do suposto conhecido.

Diante dos fatos, o comerciante foi detido e levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde deverá responder pelo crime de receptação.