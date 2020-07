Contabilizando grande número de perdas no faturamento e demissão de funcionários, donos de bares, lanchonetes e similares movimentam a categoria para uma reunião com o prefeito Eduardo Japonês (PV) com a finalidade de reabrir as portas dos estabelecimentos em Vilhena.

Representantes da categoria se articulam para encontrar uma solução ao impasse que provocou também a dispensa de fornecedores de produtos e serviços.

Com o slogan “Donos de bares também têm família”, a campanha se fortalece e deve ter a participação dos proprietários dos quase 800 estabelecimentos instalados no município.

Em contato com a redação do Extra de Rondônia, um dos representantes informou que os empresários garantem que irão adotar os procedimentos para garantir a segurança dos clientes frente à pandemia do covid-19.

“As autoridades têm que entender que nós também temos famílias e precisamos movimentam nossos estabelecimentos que já sofreram perdas incalculáveis. Com relação à reunião, o dia certo será informado aos proprietários, mas será nesta semana”, disse.