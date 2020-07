No final da tarde de sábado, 4, C.G.S., de 38 anos, foi baleado quando andava pela rua central do distrito do Guaporé.

Conforme boletim de ocorrência, a polícia recebeu informação que um homem havia dado entrada no Hospital Regional de Vilhena (HRV) vítima de arma de fogo.

Uma guarnição foi até ao HR e em contato com a vítima, contou que caminhava pela rua, quando um homem numa moto provavelmente Twister de cor vermelha, se aproximou e atirou contra ele. O disparo acertou o nariz e o projetil alojou próximo a coluna cervical.

A vítima que estava em estado grave, disse não saber o motivo, nem as características do atirador.

Contudo, em contato com a guarnição do distrito do Guaporé, foi informado que o atirador usou uma Honda CB 300 de cor vermelha, era alto, moreno, magro, usava cavanhaque, e que no mesmo dia do atentado, suspeito e vítima foram vistos andado pelo distrito juntos e que o suspeito é conhecido por vender entorpecente na região.

Entretanto, devido ao estado grave da vítima, foi transferido para Cacoal.