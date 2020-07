O secretário municipal de saúde, Rodrigo Sordi, de Pimenteiras do Oeste, menor município da região do Cone Sul de Rondônia, fez um apelo aos turistas neste momento em que as autoridades de saúde registram o aumento dos casos de pacientes com a covid-19.

“Pimenteiras jamais irá fechar as portas para nossos amigos. Mas, nesse exato momento, clamo a todos os turistas que não venham para pescaria ou tirar o final de semana de lazer no nosso município”, ressaltou.

O apelo tem uma preocupante explicação: Pimenteiras, que tem uma população urbana de quase 1.200 pessoas, registrou 56 infectados pela covid-19. Três leitos foram preparados na unidade hospitalar do município, mas hoje há cinco pacientes.

Sordi informou que o município acompanha o decreto do Estado de Rondônia que determinou o fechamento da pesca esportiva.

“Estamos numa luta muito grande contra a pandemia. Preparamos na unidade hospitalar três leitos de isolamento total, mas hoje esse número aumentou. Estamos readequando nossas ações para trabalhar o melhor possível pela nossa população. Peço a todos que fiquem em suas casas. Há um trabalho em conjunto liderado pelo prefeito Olvindo Dondé, visando combater o vírus e evitar que mais pessoas sejam contaminadas”, alertou.