A Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO) divulgou os números que mostram o bom desempenho da carne bovina brasileira em junho. O volume, somando in natura e processada, subiu 28%, somando 172,361 toneladas, em relação ao mesmo período do ano passado. Em receita foram US$ 743 milhões, alta de 48%.

No semestre já são 909,725 725 toneladas exportadas, um crescimento de 9% em relação ao primeiro semestre de 2019.Na receita houve um salto de 26%. De US$ 3,1 bilhões em 2019 para US$ 3,9 bilhões em 2010.

O principal destino segue sendo a China que demandou 57% do total de exportações da proteína brasileira. Só a China Continental importou 148% mais, somando 365.126 toneladas no semestre.

Na lista dos 20 maiores clientes do país, O Egito ficou na segunda posição, seguido do Chile, da Rússia, Arábia Saudita em quinto e Estados Unidos em sexto. No total, 78 países aumentaram sua movimentação do produto brasileiro enquanto outros 84 reduziram.