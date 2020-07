O deputado estadual sargento Eyder Brasil (PSL) acompanhou o 2ª Drive -Thru para testagem rápida do coronavírus, realizada pelo Governo do Estado no estacionamento do Palácio Rio Madeira no sábado 04, em Porto Velho.

A ação envolveu centenas de profissionais do governo, Forças Armadas, além da Sesdec e alunos do 3º ano de medicina. No total, 1,5 testes rápidos foram realizados, e as pessoas que positivaram para a Covid-19, já receberam o kit de medicamento (Cloroquina, Azitromicina e Dipirona), e em alguns casos kits de cuidados pessoais.

O parlamentar agradeceu ao governador, Coronel Marcos Rocha, por mais essa ação que, em parceria com as demais secretarias, não tem medido esforços no combate a Covid-19.

AUSÊNCIA

O governador, por sua vez, lamentou a ausência por parte da Prefeitura de Porto Velho. “Infelizmente o município não tem realizado o devido tratamento e entrega de medicamentos aos pacientes da Covid-19, mas isso não impede que o governo ajude a população da capital”, finalizou.