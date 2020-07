Na última sexta-feira 03, o deputado Cirone Deiró se reuniu por vídeo conferência com o governador Marcos Rocha. Na pauta, a adoção de medidas excepcionais para a contratação de médicos e profissionais da saúde, funcionamento do comércio, além dos investimentos e providências que precisam ser adotadas pela equipe do governo do Estado para a retomada dos voos da Azul no município de Cacoal.

Também participaram do encontro o diretor do DER, Elias Rezende, o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, o superintendente da Supel, Márcio Gabriel, o presidente da CMR, Cridão, além da prefeita de Cacoal, Glaucione Rodrigues.

Em relação às medidas de combate a Covid-19, o deputado Cirone Deiró apresentou ao governador Marcos Rocha a necessidade urgente de adotar medidas excepcionais para a contratação de médicos formados no exterior e que ainda não tenham o Revalida.

Para justificar sua proposta, o parlamentar trouxe o exemplo do Estado de Sergipe, onde uma ação conjunta do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público do Estado permitiu a Justiça Federal conceder liminar autorizando a prefeitura de Aracaju a contratar médicos formados por instituições de ensino estrangeiras, que ainda não realizaram o exame do Revalida.

“Estamos diante de uma situação que exige medidas urgentes, práticas e objetivas para suprir imediatamente a falta de profissionais de saúde no combate ao Covid-19”, justificou.

AEROPORTO DE CACOAL

Já em relação a retomada dos voos da Azul no aeroporto de Cacoal, Cirone fez um relato detalhado sobre as necessidades de investimentos e das providências que precisam ser adotadas pela equipe do governo do estado para que a empresa aérea Azul mantenha seus voos no aeroporto de Cacoal.

O parlamentar reforçou a necessidade da apresentação do projeto para a liberação dos recursos, além da compra de equipamentos e mobiliário. “São mais de R$ 3 milhões que estão disponíveis, mas que ainda precisa da elaboração do projeto para ser apresentado na Secretaria Nacional de Aviação”, explicou.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, além dos investimentos na ampliação do terminal do aeroporto que estão em execução, a equipe técnica do governo do Estado precisa adotar as medidas necessárias para obter a homologação do sistema de rádio, da estação meteorológica, parametrização e do Indicador de Precisão da Trajetória de Aproximação (PAPI). Segundo ele, será necessário ainda providenciar ainda a construção da cerca, da área de escape, área de drenagem, e também trabalhar na elaboração do plano diretor e plano emergencial para se obter a certificação do aeroporto.

Durante o encontro com o governador, o deputado Cirone Deiró solicitou que a relação de providências apresentadas, sejam priorizadas como forma de demonstrar o compromisso do governo com a retomada dos voos em Cacoal.

O governador Marcos Rocha assumiu o compromisso com o deputado Cirone Deiró em atender todas as questões apresentadas e ainda se comprometeu a fazer a interlocução junto a diretoria da companhia aérea Azul pela manutenção dos voos em Cacoal. “São problemas que se arrastam ao longo dos anos, que daremos solução a cada um deles”, assegurou o governador.

Por fim, o deputado Cirone Deiró explicou ao governador Marcos Rocha que a portaria que definiu o fechamento do comércio não se aplica ao município de Cacoal. Segundo o deputado, o trabalho preventivo liderado pela prefeita Glaucione e sua equipe da área da saúde, tem conseguido controlar o avanço do vírus no município.

“Somos testemunha do trabalho exemplar que a prefeita Glaucione e os profissionais da saúde estão realizando. O setor empresarial e a população também têm se comprometido com as medidas de prevenção e combate a Covid-19”, concluiu.